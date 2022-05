La Festa dell’Europa: domenica 8 maggio in videoconferenza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il prossimo 8 maggio, alle ore 18,30, il comitato italiano “Insieme per l’Europa” ha organizzato una videoconferenza, in occasione della Festa dell’Europa 2022 (Clicca per seguire il LIVE: https://www.youtube.com/FocolariRoma/live). Quest’anno, la Giornata dedicata all’Europa, assume un rilievo senza precedenti in visto il conflitto tra Russia e Ucraina. “In questo tragico momento noi cristiani siamo interpellati in Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 6 maggio 2022) Il prossimo 8, alle ore 18,30, il comitato italiano “Insieme per l’Europa” ha organizzato una, in occasione della2022 (Clicca per seguire il LIVE: https://www.youtube.com/FocolariRoma/live). Quest’anno, la Giornata dedicata all’Europa, assume un rilievo senza precedenti in visto il conflitto tra Russia e Ucraina. “In questo tragico momento noi cristiani siamo interpellati in Il Blog di Giò.

Advertising

pdnetwork : Questo #9maggio, festa dell’#Europa, noi lo dedichiamo a David #Sassoli. All'uomo con lo sguardo sempre rivolto al… - europainitalia : Gli ambasciatori dei Paesi UE e l’ambasciatore dell’Ucraina insieme sul palco per la Festa dell’Europa a Roma ???????? - Antonio_Tajani : Oggi celebriamo la Festa dell’Europa. Un progetto che riunisce oltre 440 milioni di cittadini nel nome del progress… - rosadineve : Senatore Tommaso Cerno: 'In Italia il 9 maggio si è parlato due minuti della Festa dell'Europa, per il resto l' at… - EuropeDirectVe : ????#FestaEuVenezia2022 ??In occasione della Festa dell'Europa gli edifici storici in tutto il territorio italiano s… -