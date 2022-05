Inter: occhi su Asllani, a scuola da Brozovic (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Inter cerca un vice Brozovic sul mercato. In vista della prossima stagione i dirigenti nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi un... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) L'cerca un vicesul mercato. In vista della prossima stagione i dirigenti nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi un...

Advertising

cmdotcom : #InterEmpoli: occhi su #Asllani, a scuola da #Brozovic #calciomercato #Inter #Empoli - sportli26181512 : Inter: occhi su Asllani, a scuola da Brozovic: L'Inter cerca un vice Brozovic sul mercato. In vista della prossima… - thevalse_ : RT @elisacm_: a me non va proprio giù sta cosa che l’empoli stenderà il tappeto rosso all’inter mentre contro di noi il verona scenderà in… - elisacm_ : a me non va proprio giù sta cosa che l’empoli stenderà il tappeto rosso all’inter mentre contro di noi il verona sc… - DiegoASR86 : Che olimpico ieri sera ragazzi, non ricordo uno stadio simile. Forse solo a Roma - Inter 2-1 del 2010 Ieri non è es… -