Il «partito dei no» vince comunque

(Di venerdì 6 maggio 2022) Al posto delle soluzioni, in Italia c’è il rifiuto a prescindere: come quello al termovalorizzatore di Roma che dovrebbe smaltire - forse - l’eterna monnezza. Non sappiamo cosa debba accadere in Italia, forse una nuova glaciazione, forse l’eruzione contemporanea e multipla di vulcani nascosti o qualcos’altro del genere perché si possa cominciare a ragionare di ambiente, di verde, di ecologia, di energia, di Green e di tutta la fastidiosa retorica annessa, in termini concreti, pragmatici e possibilmente capaci di condurre verso la transizione alle cose intelligenti e non alle cretinate. Siamo o non siamo in piena crisi energetica? Siamo o non siamo in pieno «caro bollette» tale da mettere in ginocchio l’economia peggio del Covid? C’è o non c’è in corso una guerra che incide sulla questione in modo radicale e per tutta l’Europa, in particolare per il nostro Paese che ha perso decenni ...