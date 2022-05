Il New York Times: «Il Cremlino vuole risultati in Ucraina entro il 9 maggio» – Il live blog (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 72esimo giorno della guerra in Ucraina Kiev accusa Mosca di non aver rispettato il cessate-il-fuoco a Mariupol per consentire l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Intanto Putin si è scusato con Israele per le frasi sugli ebrei antisemiti del suo ministro Lavrov. E secondo i media statunitensi gli Usa hanno aiutato l’Ucraina nell’affondamento dell’incrociatore Moskva. Washington ha intanto negato di aver fornito agli ucraini informazioni decisive per l’uccisione di 12 generali russi. E un nuovo convoglio delle Nazioni Unite è in viaggio verso la fabbrica di Azovstal e dovrebbe arrivare entro venerdì mattina con la speranza di procedere all’evacuazione, ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite. 11.00 – Orban: «L’Ue sta superando la linea rossa» Le sanzioni dell’Unione europea contro il settore energetico ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 72esimo giorno della guerra inKiev accusa Mosca di non aver rispettato il cessate-il-fuoco a Mariupol per consentire l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Intanto Putin si è scusato con Israele per le frasi sugli ebrei antisemiti del suo ministro Lavrov. E secondo i media statunitensi gli Usa hanno aiutato l’nell’affondamento dell’incrociatore Moskva. Washington ha intanto negato di aver fornito agli ucraini informazioni decisive per l’uccisione di 12 generali russi. E un nuovo convoglio delle Nazioni Unite è in viaggio verso la fabbrica di Azovstal e dovrebbe arrivarevenerdì mattina con la speranza di procedere all’evacuazione, ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite. 11.00 – Orban: «L’Ue sta superando la linea rossa» Le sanzioni dell’Unione europea contro il settore energetico ...

