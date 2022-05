Falsa vendita di una lavastoviglie | denunciata una donna per truffa online

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 6 maggio 2022) ISERNIA – . Gli agenti della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Isernia hanno segnalato alla locale Autorità Giudiziaria una giovanedi origini venete per il reato di. Il malcapitato, in cerca di una, ha effettuato una ricerca su L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Polizia Postale smaschera unaRoma, indagato il macchinista della metro dopo l’incidente Incendi:79enne muore avvolta dalle fiamme Adesca adolescenti con videogiochi: arrestato Polizia postale in campo contro i falsi green pass Polizia postale in campo per la tutela e la sicurezza dei servizi postali