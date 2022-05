Embargo su petrolio russo, Orban è una furia: “Proposta Ue inaccettabile” (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – “La Proposta di sanzioni Ue al petrolio russo nella sua forma attuale è inaccettabile” e “ne aspettiamo una nuova”. Viktor Orban è una furia e non intende cedere alle pressioni di Bruxelles, ma lascia la porta aperta a una discussione su un altro genere di Proposta sulle sanzioni contro Mosca. “Vogliamo cooperare, non vogliamo conflitti con l’Ue. Se ce ne sarà una che incontra i nostri interessi saremo felici di approvarla, ma c’è una linea rossa nelle sanzioni e finora le sanzioni che abbiamo introdotto hanno causato più problemi all’Europa che alla Russia” e “servono investimenti per cambiare il sistema energetico in 5 anni”, dice ancora il premier ungherese. Non solo petrolio russo, Orban si oppone a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – “Ladi sanzioni Ue alnella sua forma attuale è” e “ne aspettiamo una nuova”. Viktorè unae non intende cedere alle pressioni di Bruxelles, ma lascia la porta aperta a una discussione su un altro genere disulle sanzioni contro Mosca. “Vogliamo cooperare, non vogliamo conflitti con l’Ue. Se ce ne sarà una che incontra i nostri interessi saremo felici di approvarla, ma c’è una linea rossa nelle sanzioni e finora le sanzioni che abbiamo introdotto hanno causato più problemi all’Europa che alla Russia” e “servono investimenti per cambiare il sistema energetico in 5 anni”, dice ancora il premier ungherese. Non solosi oppone a ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? L’EUROPA SI SPAPPOLA SULL’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO ?? L’Ungheria dice NO; la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la… - HuffPostItalia : Orban dice no a embargo sul petrolio russo e sanzioni per Kirill. 'Non invio armi a Kiev, non è la mia guerra' - Agenzia_Ansa : 'I Paesi dell'Ue che continueranno ad opporsi all'embargo sul petrolio russo sono complici dei crimini commessi dal… - ValeValentina2 : RT @HuffPostItalia: Orban dice no a embargo sul petrolio russo e sanzioni per Kirill. 'Non invio armi a Kiev, non è la mia guerra' https://… - roby8993 : RT @DanielaColi2: L'Ungheria e i paesi dell'Europa centrale si oppongono all'embargo su petrolio russo: Orban: sarebbe come lanciare una bo… -