Dybala come Baggio! Il numero 10 eguaglia i gol segnati dal Divin Codino (Di venerdì 6 maggio 2022) Dybala come Baggio! Il numero 10 eguaglia l'ex Juve tra i marcatori della Juve ed è il terzo tra gli stranieri Paulo Dybala ha sbloccato Genoa Juve con un gran destro da fuori ad inizio ripresa. Gol speciale per il numero 10 bianconero, a quattro partite dall'addio alla Juventus. L'attaccante argentino ha infatti raggiunto quota 115 gol con la maglia della Juventus. eguagliato Roberto Baggio al nono posto nella classifica marcatori all-time del club bianconero ed al terzo posto tra i marcatori stranieri.

