"Don Franco Fedullo Beato? E' già nella gloria dei Santi" (Di venerdì 6 maggio 2022) di Monica De Santis Don Franco Fedullo Santo. Per tanti il sacerdote salernitano, parroco della chiesa di San Domenico, santo lo era già in vita. Ora che don Franco non c'è più, in tanti sperano che lo diventi. Perché di bene, don Franco in vita ne ha fatto e continua a farlo, grazie ai suoi insegnamenti e a tutti quei ragazzi che ha cresciuto e che da sempre hanno seguito e continuano a seguire il suo esempio. E a parlare di una possibile beatificazione del sacerdote, deceduto a causa del covid, sono i tanti fedeli che ancora una volta si sono ritrovati nella sua chiesa per pregare e ricordarlo. Sono passati meno di quattro mesi dalla sua dipartita, ma il suo passaggio terreno, la sua esistenza, sono e resteranno una stella polare per la sua comunità e non solo… "Bisogna comunque che passino 5 anni ...

ParrocchiaF : RT @pregaudio: Vangelo del 6 Maggio 2022: Giovanni 6,52-59 con il commento di don Franco Mastrolonardo - donMimmo : RT @pregaudio: Vangelo del 6 Maggio 2022: Giovanni 6,52-59 con il commento di don Franco Mastrolonardo - mimma_veneroso : Don Franco io gli sto dicendo le parole di mamma mia che la stessa scuola che faceva a me,a ste simili li sapeva ch… - mimma_veneroso : Non li vedevamo mai , perché non potevano girarlo come con don Franco , questo motivo è ,hanno trovato il grande fe… - mimma_veneroso : Voglio andare ad Ascea in mezzo alle mie vere amicizie ,scusa don Franco sono io , che non siete uguali a me ,i mod… -