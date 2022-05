(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) –è un mese di fuoco per le: si dà il viastagione della dichiarazione dei redditi, ma ci sono anche gli appuntamenti con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle. Il mese si è aperto con la scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione Iva, pena l’applicazione delle sanzioni. In realtà, la scadenza effettiva era il 30 aprile, che però cadeva di sabato e quindi per l’adempimento si tiene conto del primo giorno lavorativo utile (il 2). Un’altra scadenza che da aprile si “trascina” aè quella della pace fiscale: il 30 aprile scadeva il termine per pagare le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter relative al 2020. Grazie ai cinque giorni di tolleranza, però, i contribuenti hanno ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Dal 730 precompilato alla Lipe tutte le scadenze fiscali di maggio 2022 - #Ultime #Notizie… - lifestyleblogit : Dal 730 precompilato alla Lipe, tutte le scadenze fiscali di maggio 2022 - - fisco24_info : Dal 730 precompilato alla Lipe, tutte le scadenze fiscali di maggio 2022: (Adnkronos) - Il calendario degli appunta… - italiaserait : Dal 730 precompilato alla Lipe, tutte le scadenze fiscali di maggio 2022 - LocalPage3 : Dal 730 precompilato alla Lipe, tutte le scadenze fiscali di maggio 2022 -

Nel Bresciano due contribuenti su cinque hanno dichiarato un reddito non superiore a 15mila euro . Il rapporto emerge dall'analisi realizzataMef con i dati raccolti dai Modellie Unico dello scorso anno e relativi ai redditi 2020. Sono 336.419 i nostri concittadini che vivono in questa difficile condizione economica e rappresentano ...punto di vista fiscale, l'indennità è esentasse , cioè non si paga l'Irpef sull'importo. Ciò consente all'interessato di non indicare quanto ricevuto nel modelloo nel modello redditi in ...(Adnkronos) – Maggio è un mese di fuoco per le scadenze fiscali: si dà il via alla stagione della dichiarazione dei redditi, ma ci sono anche gli appuntamenti con le rate della rottamazione ter e del ...Dopo sei anni dall’arresto si è aperta l’udienza preliminare. Il gip ha rinviato a giudizio 45 imputati fra cui un consulente del lavoro. Il procedimento partirà nel 2023 ma la prescrizione già incomb ...