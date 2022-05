Convocati Sampdoria | le scelte di Giampaolo per la Lazio | in tre restano fuori

(Di venerdì 6 maggio 2022)per la: lediin vista del match in programma il prossimo weeken. Tre gli assenti Questa mattina laha sostenuto l’ultimo allenamento al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” prima della partenza per Roma. In vista della partita di domani sera in casa della, il tecnico blucerchiato Marcoha stilato la lista dei 23. Tre gli assenti: gli infortunati Manolo Gabbiadini, Sebastian Giovinco e Stefano Sensi. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincon, Sabiri, Thorsby, Trimboli, Vieira. Attaccanti: Caputo, ...

Advertising

sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #LazioSamp. - pasqualinipatri : Lazio-Sampdoria, i convocati di Giampaolo - CalcioNews24 : #Sampdoria, la lista completa di Giampaolo per il match con la #Lazio ???? - laziopress : Lazio-Sampdoria, i convocati di Giampaolo - LALAZIOMIA : Lazio-Sampdoria, i convocati di Giampaolo -

Questa mattina laha sostenuto l'ultimo allenamento al centro sportivo 'Gloriano Mugnaini' prima della ... in casa della Lazio (ore 20.45), Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23Qualche informazione in più la si avrà dalla conferenza stampa di Giampaolo e dalla lista deisuccessiva. Ekdal (getty images) tutte le notizie di ekdal lazioLeggi i commenti ...ASCOLTA Convocati Sampdoria per la Lazio: le scelte di Giampaolo in vista del match della 36a giornata di Serie A. La lista completa Questa mattina la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al ce ...Convocati Sampdoria per la Lazio: le scelte di Giampaolo in vista del match in programma il prossimo weeken. Tre gli assenti Questa mattina la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al centro spo ...