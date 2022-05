Concorso ASMEL, guida completa per fare domanda di partecipazione (Di venerdì 6 maggio 2022) *aggiornamento del 06/05/2022: sul sito ufficiale di ASMEL, è stato pubblicato l’avviso recante la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature per tutti i profili posti a bando del Concorso ASMEL che ora conta 150 enti locali sottoscrittori. Il termine ultimo per inviare le domande di partecipazione è stato quindi rimandato alle ore 18 del 12 maggio 2022. Leggi l’avviso Lo scorso 12 aprile 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 29, è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso ASMEL, in esecuzione dell’Accordo tra 116 Comuni sottoscrittori per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di unità di personale di diversi profili professionali. La procedura di selezione consisterà in un’unica prova scritta, e i ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) *aggiornamento del 06/05/2022: sul sito ufficiale di, è stato pubblicato l’avviso recante la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature per tutti i profili posti a bando delche ora conta 150 enti locali sottoscrittori. Il termine ultimo per inviare le domande diè stato quindi rimandato alle ore 18 del 12 maggio 2022. Leggi l’avviso Lo scorso 12 aprile 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 29, è stato pubblicato l’estratto del bando del, in esecuzione dell’Accordo tra 116 Comuni sottoscrittori per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di unità di personale di diversi profili professionali. La procedura di selezione consisterà in un’unica prova scritta, e i ...

