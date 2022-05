Concorsi SNA, 110 assunzioni a tempo indeterminato: bandi in arrivo (Di venerdì 6 maggio 2022) Nuovi Concorsi SNA in arrivo entro il prossimo anno per il reclutamento di 110 unità di personale a tempo indeterminato. Le assunzioni sono previste dal Decreto PNRR 2, entrato in vigore il 1 maggio 2022, che all’Articolo 12 prevede il potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con l’inserimento di 110 unità di personale non dirigenziale mediante l’apertura di un concorso pubblico a partire dal 2023. Nel testo si legge che “La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) NuoviSNA inentro il prossimo anno per il reclutamento di 110 unità di personale a. Lesono previste dal Decreto PNRR 2, entrato in vigore il 1 maggio 2022, che all’Articolo 12 prevede il potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con l’inserimento di 110 unità di personale non dirigenziale mediante l’apertura di un concorso pubblico a partire dal 2023. Nel testo si legge che “La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare ...

Advertising

concorsando_it : Concorsi SNA 2022 – 110 assunzioni in arrivo – Per diplomati e laureati #concorsipubblici #lavoro Scopri i prossim… - Ticonsiglio : Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA): 110 assunzioni e concorsi per PNRR <p>Il decreto PNRR 2 autorizza nuov… - LeggiOggi_it : Nuovi #CONCORSI #SNA in arrivo entro il prossimo anno per il reclutamento di 88 unità di personale a tempo indeterm… - camminodiritto : Concorso per aspiranti allievi SNA - preparazione alle prove scritte. #concorsi #camminodiritto… -