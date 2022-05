CIV Vallelunga | i risultati della Q1 | con Delbianco al top in SBK - News

Advertising

forix : CIV SB, Vallelunga/1, 1st qualifying: Alessandro Delbianco (Aprilia), 1'38.366, 150.417 km/h - forix : CIV SB, Vallelunga/1, free practice: Alessandro Delbianco (Aprilia), 1'37.420, 151.878 km/h - L05Mandorino : RT @motosprint: Tutti i risultati delle prime qualifiche a Vallelunga ? - motosprint : Tutti i risultati delle prime qualifiche a Vallelunga ? - gponedotcom : Alessandro Delbianco segna la pole position provvisoria poco prima dell’arrivo della pioggia nella prima sessione d… -

Dal mondiale SBK al: la Pirelli SCQ debutta aCarraro al top in Moto3 In quella che è a tutti gli effetti un'occasione d'oro per i piloti della Moto3 vista l'assenza di Alberto ...Motosprint,e biciclette: laBike Experience "Petrucci ha reso celebre il nostro campionato" I due centauri a stelle e strisce hanno potuto condividere il paddock con Danilo, vera e ...In un weekend dal meteo altamente incerto, ecco chi sono i cinque piloti più veloci nelle classi della serie tricolore al Piero Taruffi al termine delle Qualifiche 1 del venerdì ...Le previsioni meteorologiche ci avevano visto lungo e la pioggia ha fatto nuovamente capolino sull’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Non in modo copioso, però quel tanto che basta per rovinare i ...