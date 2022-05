Charlotte Casiraghi in total denim dimostra che la giacca di jeans è perfetta a ogni età

Leggi su amica

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ladiprimavera 2022 è il pezzo casual del guardaroba più amato dalle donne dietà. Un grande evergreen che non si abbandona mai. ComeChrlottealla sfilata di Chanel, ieri a Monaco, inlookcon bomber e pantaloni in tela blu trapuntata a rombi (a mo’ di borsa iconica del brand), tracollina a bauletto abbinata e decolleté Mary Jane in pelle nera. Un look a metà tra eleganza bon ton e accenni rock. E che si indossa anno dopo anno, declinato secondo le tendenze del momento o in versione classica. Appena arrivata la bella stagione, sui social network hanno cominciato a spuntare di nuovo foto con giacche inditipo. Ma non solo sulle influencer giovanissime sempre attente ai ...