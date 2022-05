Cardarelli: sopralluoghi Nas Napoli per verifiche su criticità (Di venerdì 6 maggio 2022) verifiche da parte del Nas di Napoli, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, sono state eseguite nella giornata di ieri nell'ospedale Cardarelli della città, per accertare l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022)da parte del Nas di, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, sono state eseguite nella giornata di ieri nell'ospedaledella città, per accertare l'...

Advertising

GdB_it : Cardarelli: sopralluoghi Nas Napoli per verifiche su criticità - napolicittametr : Metronapoli - Cardarelli: sopralluoghi Nas Napoli per verifiche su criticita' Analoghi controlli - anteprima24 : ** #Cardarelli: sopralluoghi #Nas #Napoli per verifiche su #Criticità ** -