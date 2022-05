Al via la seconda edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Megalizzi (Di venerdì 6 maggio 2022) È ufficialmente online il bando per partecipare alla seconda edizione del Progetto Ambasciatori promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. L’obiettivo è aiutare gli studenti di tutta Italia a diventare cittadini più informati e consapevoli sull’Unione europea e il mondo dell’informazione. Il bando e? rivolto a studenti e studentesse universitari che risultino regolarmente iscritti in un Ateneo oppure neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione del bando. Ci si può candidare compilando l’apposito modulo nel portale della Fondazione Antonio Megalizzi da inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 28/05/2022. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) È ufficialmente online il bando per partecipare alladelpromosso dallaAntoniocon la collaborazioneRappresentanza a MilanoCommissione europea. L’obiettivo è aiutare gli studenti di tutta Italia a diventare cittadini più informati e consapevoli sull’Unione europea e il mondo dell’informazione. Il bando e? rivolto a studenti e studentesse universitari che risultino regolarmente iscritti in un Ateneo oppure neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione del bando. Ci si può candidare compilando l’apposito modulo nel portaleAntonioda inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 28/05/2022. ...

