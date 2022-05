X Factor 2022: torna Fedez e arriva Ambra Angiolini, le prime novità (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi aveva profetizzato che X Factor si sarebbe preso un “anno sabbatico” per provare a risollevarsi dopo gli ascolti in affanno dello scorso anno – con un -50% rispetto al 2020 e un -30% rispetto al 2019 – ha sbagliato completamente previsioni. Niente pit stop come in Gran Bretagna, dove il programma è fermo da due stagioni: Sky tira dritto, da mesi è al lavoro con Fremantle (la casa produttrice) sulla prossima edizione, la sedicesima, e punta su una “rivoluzione” ad effetto per sparigliare i giochi e ridare ossigeno al talent. Ecco come. X Factor 2022, il ritorno di Fedez Tra effetto sorpresa ed effetto déjà vu, al tavolo dei giudici tornerà Fedez. Per lui sarà la sesta volta dopo cinque edizioni di successo, tra il 2014 e il 2018, con tanto di vittoria già al suo primo anno con Lorenzo Fragola. Al ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi aveva profetizzato che Xsi sarebbe preso un “anno sabbatico” per provare a risollevarsi dopo gli ascolti in affanno dello scorso anno – con un -50% rispetto al 2020 e un -30% rispetto al 2019 – ha sbagliato completamente previsioni. Niente pit stop come in Gran Bretagna, dove il programma è fermo da due stagioni: Sky tira dritto, da mesi è al lavoro con Fremantle (la casa produttrice) sulla prossima edizione, la sedicesima, e punta su una “rivoluzione” ad effetto per sparigliare i giochi e ridare ossigeno al talent. Ecco come. X, il ritorno diTra effetto sorpresa ed effetto déjà vu, al tavolo dei giudici tornerà. Per lui sarà la sesta volta dopo cinque edizioni di successo, tra il 2014 e il 2018, con tanto di vittoria già al suo primo anno con Lorenzo Fragola. Al ...

Advertising

panorama_it : Lavori in corso per la nuova stagione del talent di Sky Uno, al via il prossimo settembre: già annunciati i primi d… - RadioDueLaghi : Un nome a sorpresa per la giuria di X Factor 2022, che apre all’idea di ospitare dietro al bancone Dargen D’Amico!… - zazoomblog : X Factor 2022 non solo Fedez: svelata in anteprima la nuova giuria! - #Factor #Fedez: #svelata #anteprima - TV_Italiana : Dopo il Concertone, per #Ambra arriva anche #XFactor2022: sarà una dei quattro giudici. - CorriereCitta : X Factor 2022: in giuria anche Manuel Agnelli e Dargen D’Amico? -