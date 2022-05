Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 19:15 (Di giovedì 5 maggio 2022) Viabilità DEL 5 MAGGIO 2022 ORE 19.05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RISOLTO SULLA TANGENZIALE DI Roma MA PERMANGONO LUNGHI INCOLONNAMENTI DAL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO FINO ALLO SVINCOLO CON LO STADIO OLIMPICO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE LA PARTITA DI CALCIO Roma LESTER ATTESI 60000 PERSONE CON ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELLO STADIO E PARZIALE STOP DELLA RETE BUS DEL CENTRO DALLE ORE 22 FINO ALLE 2 DEL MATTINO PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI Cè MOLTO TRAFFICO NELLE DUE CARREGGIATE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PRENESTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 19.05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RISOLTO SULLA TANGENZIALE DIMA PERMANGONO LUNGHI INCOLONNAMENTI DAL TRATTO URBANO DELLATERAMO FINO ALLO SVINCOLO CON LO STADIO OLIMPICO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE LA PARTITA DI CALCIOLESTER ATTESI 60000 PERSONE CON ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELLO STADIO E PARZIALE STOP DELLA RETE BUS DEL CENTRO DALLE ORE 22 FINO ALLE 2 DEL MATTINO PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI Cè MOLTO TRAFFICO NELLE DUE CARREGGIATE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PRENESTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ...

