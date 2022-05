Uomini e Donne spoiler 5 maggio: Riccardo Guarnieri prende una decisione (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5 maggio è previsto un nuovo appuntamento con il talk show pomeridiano Uomini e Donne. In tale occasione andrà in onda il prosieguo della registrazione cominciata ieri. Proprio per tale ragione, si continuerà da dove la puntata si è interrotta, ovvero, la lite tra Veronica e Matteo. La tronista continuerà a mostrarsi particolarmente infastidita L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5è previsto un nuovo appuntamento con il talk show pomeridiano. In tale occasione andrà in onda il prosieguo della registrazione cominciata ieri. Proprio per tale ragione, si continuerà da dove la puntata si è interrotta, ovvero, la lite tra Veronica e Matteo. La tronista continuerà a mostrarsi particolarmente infastidita L'articolo proviene da KontroKultura.

