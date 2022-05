“Una valle ciclabile”: partito in Valcamonica il progetto che premia la mobilità sostenibile (Di giovedì 5 maggio 2022) Ai lavoratori che modificheranno le abitudini di spostamento (bici anziché auto) verrà corrisposto un premio in base alla Co2 evitata È partita ufficialmente la 1^ edizione di “Una valle ciclabile”, il progetto che premia la mobilità sostenibile, promosso dal Bio-Distretto valle Camonica, Cariplo e Legambiente con il supporto della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity. Fino al 23 ottobre ai cittadini (lavoratori e studenti) di almeno 14 anni di età, residenti nei 7 comuni aderenti all’iniziativa – Darfo, Boario Terme, Piancogno, Esine, Cividate Camuno, Malegno, Berzo Inferiore e Breno – che modificheranno le proprie abitudini di spostamento ovvero utilizzeranno la bicicletta al posto del proprio veicolo privato a motore ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 5 maggio 2022) Ai lavoratori che modificheranno le abitudini di spostamento (bici anziché auto) verrà corrisposto un premio in base alla Co2 evitata È partita ufficialmente la 1^ edizione di “Una”, ilchela, promosso dal Bio-DistrettoCamonica, Cariplo e Legambiente con il supporto della piattaforma per laWecity. Fino al 23 ottobre ai cittadini (lavoratori e studenti) di almeno 14 anni di età, residenti nei 7 comuni aderenti all’iniziativa – Darfo, Boario Terme, Piancogno, Esine, Cividate Camuno, Malegno, Berzo Inferiore e Breno – che modificheranno le proprie abitudini di spostamento ovvero utilizzeranno la bicicletta al posto del proprio veicolo privato a motore ...

