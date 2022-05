Ultime Notizie Roma del 05-05-2022 ore 14 | 10

(Di giovedì 5 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una Ben ritrovata l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il secondo giorno consecutivo l’esercito Russo ha fatto irruzione nello stabilimento ci sono battaglie e pesanti e sanguinose l’ha detto il comandante del Reggimento azov” Denise citato dal ucrainschi Pravda in un videomessaggio notturno dall’interno della Cereria attaccata da due giorni da forze di terra aria e navali delle truppe di Mosca ringrazio il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di mariupol i nostri soldati se lo meritano nonostante tutto continuiamo eseguire l’ordine mantenere la difesa ha aggiunto un violento tornato ha provocato ieri sera gravi danni nella città di Seminara è nello stato di Oklahoma circa 80 chilometri a sud-est di Oklahoma City lo riportano i media statunitensi che parlano di interi ...

La peste suina africana è a Roma . Un caso è stato rilevato nella Capitale e sarebbe il primo caso al di fuori dell'area fino ad ora interessata (dalla provincia di Genova verso il Piemonte fino a ...Piu' di mille persone sono state ricoverate in ospedale in Iraq nelleore per problemi respiratori a causa di una tempesta di sabbia, che ha colpito anche regioni della Siria orientale e nord - orientale. L'agenzia governativa irachena Nina cita fonti ospedaliere ...Chiedono un incremento degli organici, per alleggerire il personale medico stremato dal superlavoro dovuto alla pandemia. Il direttore generale del Gaslini risponde: "Faremo chiarezza" ...E’ stato rinnovato il protocollo d’intesa stipulato nel 2020 tra l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm), Direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria, e PromoFirenze, azienda speciale del ...