Ultime Notizie – Lungo la Via degli Dei per sensibilizzare sulle spondiloartriti (Di giovedì 5 maggio 2022) Giorgio Circosta, giovane adulto della provincia di Varese che da almeno 15 anni soffre di spondilite anchilosante, sarà protagonista di “Passi di Salute”, il progetto di sensibilizzazione sulle spondiloartriti promosso da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche. Giorgio percorrerà la “Via degli Dei”, un’antica strada militare che collega Bologna a Firenze e che prende il nome da una serie di monti che la caratterizzano: Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario (la dea della Luna). La diagnosi della patologia non è stata facile, all’inizio sembrava un normale mal di schiena ma i trattamenti non funzionavano. I massaggi erano dolorosi, i consigli di cambiare materasso o provare cure a base di arnica completamente inutili. Essere entrato quasi per caso nello studio di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Giorgio Circosta, giovane adulto della provincia di Varese che da almeno 15 anni soffre di spondilite anchilosante, sarà protagonista di “Passi di Salute”, il progetto di sensibilizzazionepromosso da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche. Giorgio percorrerà la “ViaDei”, un’antica strada militare che collega Bologna a Firenze e che prende il nome da una serie di monti che la caratterizzano: Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario (la dea della Luna). La diagnosi della patologia non è stata facile, all’inizio sembrava un normale mal di schiena ma i trattamenti non funzionavano. I massaggi erano dolorosi, i consigli di cambiare materasso o provare cure a base di arnica completamente inutili. Essere entrato quasi per caso nello studio di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, notte di sirene antiaeree: ultime news. #notizie - sole24ore : ?? #Guerra #Ucraina, sirene anti-aeree in tutto il Paese. #Mosca simula attacchi con #missili balistici nucleari:… - _luigiruffolo : Le tre ragazze, stando almeno a quanto hanno raccontato, non avrebbero rispettato i requisiti fisici, quasi come se… - VesuvioLive : NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA/ Mascherina a lavoro: dove è obbligatorio usarla -