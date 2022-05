Truffa a Roberto Cazzaniga, parla il pallavolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Truffato per 15 anni da due donne Roberto Cazzaniga da qualche mese ha visto la sua vita cambiare. Per anni ha creduto di avere una relazione con una modella brasiliana. Poi l’amara verità per anni è stato solo vittima da una Truffa organizzata da due anni indagate ora per Truffa aggravata e continuata. Si tratta di quella che si faceva chiamare Maya e si spacciava per Alessandra Ambrosio, ovvero Valeria Satta, 39enne disoccupata. E della 33enne amica monzese Manuela Passaro: il tramite, quella che aveva fatto conoscere il pallavolista ex nazionale azzurro e la sua fidanzata virtuale. Recentemente si è tornato a parlare del caso, reso noto da “Le Iene” visto che è avvenuto il sequestro preventivo dei conti correnti e postali delle due. Peccato che con i beni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022)to per 15 anni da due donneda qualche mese ha visto la sua vita cambiare. Per anni ha creduto di avere una relazione con una modella brasiliana. Poi l’amara verità per anni è stato solo vittima da unaorganizzata da due anni indagate ora peraggravata e continuata. Si tratta di quella che si faceva chiamare Maya e si spacciava per Alessandra Ambrosio, ovvero Valeria Satta, 39enne disoccupata. E della 33enne amica monzese Manuela Passaro: il tramite, quella che aveva fatto conoscere ilex nazionale azzurro e la sua fidanzata virtuale. Recentemente si è tornato are del caso, reso noto da “Le Iene” visto che è avvenuto il sequestro preventivo dei conti correnti e postali delle due. Peccato che con i beni ...

