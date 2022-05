Traffico Roma del 05-05-2022 ore 17:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani riaperta al transito sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per incidente San Giovanni tra via Nomentana via dei Monti Tiburtini restiamo sulla tangenziale per Traffico code verso San Giovanni da Corso di Francia via Nomentana in direzione stadio dallo svincolo A24 alla Tiburtina Nomentana Salaria per incidenti disagi al Traffico su via Alessandrino altezza via Casilina e su piazza Vittorio Emanuele II incrocio con via Conte vecchio chiusa al Traffico per il taglio di un albero via Gargano tra Corso Sempione Piazza Monte Baldo sul Raccordo Anulare rallentamenti E a tratti code per Traffico lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna a tratti tra la Cassia lo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani riaperta al transito sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per incidente San Giovanni tra via Nomentana via dei Monti Tiburtini restiamo sulla tangenziale percode verso San Giovanni da Corso di Francia via Nomentana in direzione stadio dallo svincolo A24 alla Tiburtina Nomentana Salaria per incidenti disagi alsu via Alessandrino altezza via Casilina e su piazza Vittorio Emanuele II incrocio con via Conte vecchio chiusa alper il taglio di un albero via Gargano tra Corso Sempione Piazza Monte Baldo sul Raccordo Anulare rallentamenti E a tratti code perlungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna a tratti tra la Cassia lo ...

