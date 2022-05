Tempo instabile | si alternano piovaschi e schiarite

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5 maggio: Marco Tarantola ci accompagna scoprire chefarà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro meteo lombardo. Giovedì 5 maggio 2022Previsto: al mattino qualche piovasco sui rilievi prealpini occidentali, parzialmente nuvoloso su ovest Lombardia, poco nuvoloso sul resto della regione. Al pomeriggiosui rilievi orobici e bresciani, dove non si escludonodiffusi. Nel tardo pomeriggio ed in serata nuvoloso su tutti i settori, rovesci sparsi su buona parte delle pianure e sui rilievi. Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21°C. Venerdì 6 maggio 2022Previsto: al mattino ...