Silvio Orlando | «Sorrentino ti chiede cose che non avresti mai pensato di fare O impari a volare o ti schianti»

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Tempo intervista. Ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista alla 67esima edizione dei David di Donatello, per «Ariaferma» di Leonardo Di Costanzo. «Hodi non essere adeguato, di sentirmi fuori ruolo, di rischiare diuna parodia involontaria del personaggio. Sono le insicurezze e le menate di noi attori. Ho avuto tante perplessità nell’entrare nei panni di una persona che ha passato trent’anni in carcere. Io ci sono stato appena pochi giorni per il film, e ho visto cosa significa essere privato della propria libertà. È un’esperienza sconvolgente. Pensare di stare chiuso in una prigione, perdendo il tempo della tua vita, è veramente difficile». Sul palco ha detto che «per poter continuare ad andare avanti, bisogna muovere il culo». «Bisognatanti ...

