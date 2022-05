Roma | arriva l’app da usare all’Olimpico!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 maggio 2022) Èta “App Delivery Stadio Olimpico“,che ti permette di ordinare da mangiare e fartelore direttamente in curva o tribuna allo Stadio Olimpico. Il servizio permetterà ai tifosi di ricevere l’ordine direttamente al posto in cui si è seduti, evitando così le file al bar e ricevendo il proprio panino o pizzette con una comodità mai vista in uno stadio italiano.app OlimpicoIl progetto è stato fortemente voluto dalla società Sport e Salute che è proprietaria dello Stadio Olimpico e punta con forza sul potenziamento del progetto che è diventato il loro fiore all’occhiello. Secondo “La Repubblica” la società Sport e Salute, insieme al ministero dell’Economia, punta forte sul rilancio dell’impianto della Capitale, visti gli ...