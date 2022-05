Red Canzian, la triste confessione sulla malattia: “Vicino alla morte” (Di giovedì 5 maggio 2022) Red Canzian ha raccontato i momenti molto difficili della malattia che l’ha colpito di recente, commuovendo Silvia Toffanin. I fan di Red Canzian avranno certamente tirato un sospiro di sollievo nel vedere il celebre artista di nuovo in televisione dopo il brutto periodo trascorso. Tuttavia, lo stesso musicista ha spiegato come i momenti vissuti siano stati davvero terribili, tanto da rischiare addirittura di non farcela. Red Canzian è stato ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, spesso caratterizzato da interviste dove gli ospiti si mettono a nudo, confessando molti particolari intimi che riguardano non solo la sfera professionale, ma anche quella privata. L’ex bassista e voce dei Pooh ha fatto proprio questo, raccontando i passaggi principali della ... Leggi su topicnews (Di giovedì 5 maggio 2022) Redha raccontato i momenti molto difficili dellache l’ha colpito di recente, commuovendo Silvia Toffanin. I fan di Redavranno certamente tirato un sospiro di sollievo nel vedere il celebre artista di nuovo in televisione dopo il brutto periodo trascorso. Tuttavia, lo stesso musicista ha spiegato come i momenti vissuti siano stati davvero terribili, tanto da rischiare addirittura di non farcela. Redè stato ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, spesso caratterizzato da interviste dove gli ospiti si mettono a nudo, confessando molti particolari intimi che riguardano non solo la sfera professionale, ma anche quella privata. L’ex bassista e voce dei Pooh ha fatto proprio questo, raccontando i passaggi principali della ...

