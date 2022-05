Processo Vaticano, la difesa a tutto campo del cardinal Becciu. Dalla Marogna all’obolo di San Pietro: “Assolutamente innocente” (Di giovedì 5 maggio 2022) Una difesa a tutto campo. Da accuse e anche illazioni. A due poco meno di due mesi dalle prime dichiarazioni il cardinale Angelo Becciu, imputato per peculato, abuso d’ufficio anche in concorso e subornazione, è tornato a parlare con dichiarazioni spontanee durante il Processo in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Molti i punti toccati dal porporato: Dalla vicenda del cardinale Bell ai rapporti con Cecilia Marogna. LA VICENDA PELL – “Per oltre un anno sono stato esposto ad una insopportabile pressione pubblica, con la vergognosa accusa di aver addirittura finanziato false testimonianze in danno di un confratello, il cardinale Pell, con i soldi della Segreteria di Stato. Voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Una. Da accuse e anche illazioni. A due poco meno di due mesi dalle prime dichiarazioni ile Angelo, imputato per peculato, abuso d’ufficio anche in concorso e subornazione, è tornato a parlare con dichiarazioni spontanee durante ilinsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Molti i punti toccati dal porporato:vicenda dele Bell ai rapporti con Cecilia. LA VICENDA PELL – “Per oltre un anno sono stato esposto ad una insopportabile pressione pubblica, con la vergognosa accusa di aver addirittura finanziato false testimonianze in danno di un confratello, ile Pell, con i soldi della Segreteria di Stato. Voglio ...

