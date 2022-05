Pro Loco Mercogliano: vendita azalee della ricerca 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Domenica 8 maggio p.v., in occasione della Festa della Mamma, tornano in piazza i volontari a sostegno dell’ AIRC con “L’azalea della ricerca”, la raccolta fondi per contribuire alla ricerca contro i tumori. La Pro Loco Mercogliano, da anni referente unica sul territorio, insieme a tanti volontari si occuperà, dalle ore 9:00, della distribuzione delle piantine in diversi punti della città: presso la sede dell’ associazione in via A. Ramiro Marcone e, grazie alla consueta disponibilità dei parroci locali, davanti a tutte le chiese cittadine, Chiesa della Ss. Annunziata e S. Gugliemo, Chiesa S. Giovanni, Chiesa S. Pietro e Paolo, Chiesa S. Modestino, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Domenica 8 maggio p.v., in occasioneFestaMamma, tornano in piazza i volontari a sostegno dell’ AIRC con “L’azalea”, la raccolta fondi per contribuire allacontro i tumori. La Pro, da anni referente unica sul territorio, insieme a tanti volontari si occuperà, dalle ore 9:00,distribuzione delle piantine in diversi punticittà: presso la sede dell’ associazione in via A. Ramiro Marcone e, grazie alla consueta disponibilità dei parroci locali, davanti a tutte le chiese cittadine, ChiesaSs. Annunziata e S. Gugliemo, Chiesa S. Giovanni, Chiesa S. Pietro e Paolo, Chiesa S. Modestino, ...

