"Pezzo di…", "Faccia di c…": rissa e spintoni Mughini-Sgarbi (Di giovedì 5 maggio 2022) … Un accesissimo confronto al #MaurizioCostanzoShow ? pic.twitter.com/nuaRKRRgCZ — Maurizio Costanzo (@Costanzo) May 4, 2022 Sono due navigati opinionisti tv, che forse non si amano. E chissà se Maurizio Costanzo avrebbe fatto meglio a posizionarli un po' più lontani nel palco in cui va in scena il suo show. Fatto sta che tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono volati insulti e spintoni. Al centro del dibattito c'era ovviamente la guerra in Ucraina. Durante un siparietto tra Costanzo e Albano sui suoi concerti alla presenza di Putin, Mughini interviene per dire che lui non metterebbe a fianco i discorsi di guerra con le canzoni. Secondo il giornalista, non c'era nulla di male ad aver cercato un rapporto con lo Zar, ma adesso il momento è "drammaticamente cambiato". "È di questo che stavamo parlando – ribatte ...

