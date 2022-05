Niente Internazionali d’Italia per Pigato. Fuori anche dal tabellone di doppio (Di giovedì 5 maggio 2022) Tennis Dopo essere stata eliminata nelle prequalificazioni di singolare degli Internazionali d’Italia, si è infranto il sogno di Lisa Pigato di giocare il torneo di Roma quest’anno: ha perso nel doppio a un passo dalla wild card. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 maggio 2022) Tennis Dopo essere stata eliminata nelle prequalificazioni di singolare degli, si è infranto il sogno di Lisadi giocare il torneo di Roma quest’anno: ha perso nela un passo dalla wild card.

