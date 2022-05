Nettuno | 34enne si scaglia contro un mezzo Cotral

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ha presi a pugni un bus in strada e lo ha danneggiato costringendo l’autista ad interrompere la corsa. Attimi concitati mercoledì adove un uomo, in evidente alterazione psicofisica, ha prima dato in escandescenze per poi riversare la sua rabbiaunpubblico del. I fatti intorno alle 14:30 del 4 maggio in via Antonio Gramsci. Sono state numerose le chiamate al 112 che indicavano la presenza di un uomo particolarmente agitato in strada. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Anzioche hanno trovato il bus fermo con uno dei finestrini danneggiato e l’uomo in strada. Bloccato non senza difficoltà è stato identificato in undel posto. In alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanza stupefacenti è stato denunciato a piede ...