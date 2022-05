“Napoli interessato a due calciatori del Bologna”: arriva la conferma da Sky (Di giovedì 5 maggio 2022) Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha parlato di due possibili acquisti del Napoli per la prossima stagione ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: si tratta di due calciatori del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Mattias Svanberg e Aaron Hickey (Photo by Getty Images) “Napoli su due giocatori del Bologna”, l’indiscrezione di mercato Ecco quanto dichiarato in diretta radio da Luca Marchetti, che ha parlato di un interesse degli azzurri per due calciatori del Bologna: “Mattias Svanberg e Aaron Hickey potrebbero essere dei prospetti per il Napoli, anche se credo si andrà su un profilo più europeo”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha parlato di due possibili acquisti delper la prossima stagione ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: si tratta di duedeldi Sinisa Mihajlovic. Mattias Svanberg e Aaron Hickey (Photo by Getty Images) “su due giocatori del”, l’indiscrezione di mercato Ecco quanto dichiarato in diretta radio da Luca Marchetti, che ha parlato di un interesse degli azzurri per duedel: “Mattias Svanberg e Aaron Hickey potrebbero essere dei prospetti per il, anche se credo si andrà su un profilo più europeo”.

