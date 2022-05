Napoli-Genoa, biglietti in vendita a partire da domani: promozione speciale per alcuni settori (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella scorsa gara di campionato, anche a causa della delusione per il mancato raggiungimento del primo posto, i tifosi del Napoli hanno praticamente disertato lo Stadio Diego Armando Maradona. Proprio per questo, il club azzurro ha infatti lanciato un’importante iniziativa in vista dell’ultima partita casalinga, contro il Genoa. Tifosi Napoli Stadio Maradona Napoli-Genoa: iniziativa pronta per portare i tifosi allo stadio Soltanto per chi comprerà un biglietto in Tribuna Nisida o Tribuna Posillipo, in vista della partita contro il Genoa, il Napoli ha dato la possibilità di pagare il secondo biglietto a metà prezzo. Tutto scritto nel comunicato degli azzurri: “I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella scorsa gara di campionato, anche a causa della delusione per il mancato raggiungimento del primo posto, i tifosi delhanno praticamente disertato lo Stadio Diego Armando Maradona. Proprio per questo, il club azzurro ha infatti lanciato un’importante iniziativa in vista dell’ultima partita casalinga, contro il. TifosiStadio Maradona: iniziativa pronta per portare i tifosi allo stadio Soltanto per chi comprerà un biglietto in Tribuna Nisida o Tribuna Posillipo, in vista della partita contro il, ilha dato la possibilità di pagare il secondo biglietto a metà prezzo. Tutto scritto nel comunicato degli azzurri: “Iper la gara di Campionatovs ...

