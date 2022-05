Maurizio Costanzo Show Sgarbi vs Mughini litigio VIDEO

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - LCuccarini : Tra poco, su Canale 5, ritorno con Marco al Maurizio Costanzo show. Che emozione tornare al Parioli ?? Grazie Maur… - cectar : Maurizio Costanzo io ti adoro!!!Grazie per essere tornato!!!Unico tu e l'atmosfera che ci regali...sotto ogni punto… - filippo_bolli : RT @nonleggerlo: Dunque, comincia così, c'erano un intellettuale e un legislatore da Maurizio Costanzo... ?? #MaurizioCostanzoShow #Mughin… - TommasoCurzio : RT @nonleggerlo: Dunque, comincia così, c'erano un intellettuale e un legislatore da Maurizio Costanzo... ?? #MaurizioCostanzoShow #Mughin… -

Al Bano è stato l'involontario protagonista della rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini . I due opinionisti si sono azzuffati durante la registrazione delShow, il cantante, raggiunto dal Corriere della Sera, ha rivelato che tutto è nato quando il conduttore gli ha chiesto un parere su Putin. Ieri, martedì 3 maggio, si è registrata la ...Marco Salvati, storico autore televisivo da sempre al fianco di Paolo Bonolis, ha assistito alla telerissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi alShow direttamente dalla prima fila del Teatro Parioli. 'Ancora sotto choc', il nostro testimone oculare racconta a MOW retroscena esclusivi in vista della messa in onda di questa ...Nessuna censura: la rissa consumatasi tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show è stata trasmessa integralmente durante la puntata in onda il 4 maggio, in seconda serata su ...Attimi di grande tensione e incredulità al Maurizio Costanzo Show, il noto programma di Canale Cinque ideato dal popolare giornalista. Nel corso della seconda puntata di questa edizione primaverile è ...