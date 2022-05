Lucrezia Selassié e LDA scoprono il gossip su una loro collaborazione (Di giovedì 5 maggio 2022) La collaborazione tra Lucrezia Selassié e LDA Un gossip degli ultimi giorni ha associato i protagonisti di due programmi di Canale 5 abbastanza diversi tra loro. Da una parte, infatti, troviamo LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che ha preso parte con grande successo al talent Amici di Maria De Filippi. È riuscito ad arrivare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 5 maggio 2022) Latrae LDA Undegli ultimi giorni ha associato i protagonisti di due programmi di Canale 5 abbastanza diversi tra. Da una parte, infatti, troviamo LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che ha preso parte con grande successo al talent Amici di Maria De Filippi. È riuscito ad arrivare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pupastra1973 : RT @fatinainside: Volendo molto essere Lucrezia Selassiè in un’altra vita.?? #fairylu - fatinainside : Volendo molto essere Lucrezia Selassiè in un’altra vita.?? #fairylu - cheloquacita : @Tananai5 che nedici di lanciare un feat con Lucrezia Selassie in arte Lulù? Dopo la tua vittoria rubata al Sanremo… - Sabri_Alfa : RT @maicnagioia: Purtroppo per Manuel Bortuzzo la sua decantata indifferenza e superiorità, che riesce a tirar fuori con tutti, non riuscir… - pupastra1973 : RT @maicnagioia: Lucrezia Selassie con quella storia ha fatto capire palesemente a qualcun* quanto proprio non esista gara, non esista comp… -