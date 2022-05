Advertising

CalcioFinanza : Liverpool, svelata la nuova maglia per la stagione 2022/23 - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Liverpool, svelata la nuova maglia per la stagione 2022/23: Il Liverpool FC ha svelato il suo n… -

Calcio e Finanza

...di andare a vincere 3 - 1 in casa del Manchester City e di superare in casa 2 - 0 ilcon ... Ranieri è stato avvistato in città il 4 aprile scorso, alla cerimonia in cui è statala ...Diretto dal famoso regista Louis Myles (Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football,FC: The 30 - Year Wait). HD Cutz: una serie documentario originale di 8 episodi con il ... Liverpool, svelata la nuova maglia per la stagione 2022/23 Il Liverpool FC ha svelato il suo nuovo home kit Nike per la stagione 2022-23. Una divisa con un design audace e senza fronzoli che riflette la mentalità della sua gente, una mentalità che rende il Li ...UEFA.com vi svela le probabili formazione e le formazioni confermate del ritorno delle semifinali di UEFA Champions League Villarreal - Liverpool, Real Madrid - Man. (UEFA.com) Sappiamo che sarà ...