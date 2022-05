LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-6, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: primo parziale perfetto del canadese (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV A Madrid 18:22 Si è chiuso un primo set davvero difficile per Jannik Sinner, perennemente soffocato dal ritmo asfissiante dei colpi dell’avversario. Il nordamericano serve bene e pressa con il dritto da ogni posizione del campo. 6-1 Game e primo set Auger-Aliassime. Ennesimo dritto vincente del canadese, che in 38 minuti si aggiudica il primo parziale. AD-40 Servizio e dritto in contro balzo all’incrocio delle righe. Secondo set point Auger. 40-40 Felix sbaglia forse il dritto più agevole dell’incontro. Set point annullato e si va ai vantaggi. 40-30 Risposta corta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ZVEREV A18:22 Si è chiuso unset davvero difficile per Jannik, perennemente soffocato dal ritmo asfissiante dei colpi dell’avversario. Il nordamericano serve bene e pressa con il dritto da ogni posizione del campo. 6-1 Game eset. Ennesimo dritto vincente del, che in 38 minuti si aggiudica il. AD-40 Servizio e dritto in contro balzo all’incrocio delle righe. Secondo set point. 40-40 Felix sbaglia forse il dritto più agevole dell’incontro. Set point annullato e si va ai vantaggi. 40-30 Risposta corta di ...

