Koulibaly al Barcellona c’è un primo segnale di addio: De Laurentiis non fa deroghe (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rinnovamento della rosa del Barcellona parte da Kalidou Koulibaly, che a 31 anni rappresenta il prototipo perfetto per Xavi. Il difensore è giunto al punto più alto della sua maturazione, sia in termini tecnici che di consapevolezza, fondamentale per giocare in un club come quello spagnolo che punta sempre al massimo. Ed allora per il prossimo anno addio a Piqué e Umtiti e si punta su Koulibaly. Il piano di Xavi è chiaro, ma resta da convincere Aurelio De Laurentiis, uno che non fa sconti, soprattutto quando si tratta di incassare, risparmiare o far quadrare i conti. Koulibaly: problema ingaggio L’agente di Koulibaly incontrerà Aurelio De Laurentiis la prossima settimana, sul piatto ci sarà l’offerta del Barcellona, 40 milioni di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rinnovamento della rosa delparte da Kalidou, che a 31 anni rappresenta il prototipo perfetto per Xavi. Il difensore è giunto al punto più alto della sua maturazione, sia in termini tecnici che di consapevolezza, fondamentale per giocare in un club come quello spagnolo che punta sempre al massimo. Ed allora per il prossimo annoa Piqué e Umtiti e si punta su. Il piano di Xavi è chiaro, ma resta da convincere Aurelio De, uno che non fa sconti, soprattutto quando si tratta di incassare, risparmiare o far quadrare i conti.: problema ingaggio L’agente diincontrerà Aurelio Dela prossima settimana, sul piatto ci sarà l’offerta del, 40 milioni di ...

Advertising

erosazzurro : RT @enzogoku69: ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni volta ch… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Il Barcellona vuole Koulibaly, pronta un'offerta da 40 milioni di euro per il difensore - enzogoku69 : ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni… - napolipiucom : Koulibaly al Barcellona c'è un primo segnale di addio: De Laurentiis non fa deroghe #Barcellona… - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: REPUBBLICA - Il Barcellona su Koulibaly, trattativa caldissima: agente atteso da De Laurentiis #Barcellona #calciomercat… -