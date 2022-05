Incendio a Erice | le fiamme minacciano la funivia

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Il rogo sta minac… - PatriziaOrlan11 : RT @Agenzia_Ansa: Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Il rogo sta minacciando… - MarcoAvenia : RT @RaiNews: Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e operai del Comune #incendi #Trapani #Eri… - JimyML : RT @Agenzia_Ansa: Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Il rogo sta minacciando… - RaiNews : Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e operai del Comune #incendi… -

Agenzia ANSA

Foto Twitter @Marco_Rizzo) Trapani, 5 maggio 2022 -e la sua montagna minacciati da un. Il rogo di vaste dimensioni sta lambendo le case di via Pola , evacuate dai vigili del fuoco, e di contrada Martogna . Le fiamme sono alimentate dal ...... con un vastoche si è sviluppato sulla montagna divicino all'abitato Paura in Sicilia , a Trapani, dove si è sviluppato un vastosulla montagna died alcune case ... Incendio minaccia Erice, evacuate case - Sicilia Frattanto, per arrestare l'avanzata delle fiamme, spinte dal forte vento di Scirocco, è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. Forte il sospetto che il fuoco possa essere stato appiccato dai pi ...#TgFlash Edizione del 5 maggio delle ore 18,00 • Donna muore all’ottavo mese di gravidanza, corpo scoperto dal marito: corsa in ...