Ilary Blasi lo annuncia in diretta: “Deve tornare in Italia” | Espulsione disastrosa (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Isola dei famosi mette in crisi Ilary Blasi, la conduttrice dovrà dare brutte notizie ad un personaggio molto amato: questa volta la situazione è drastica Ilary-Blasi (Isola.mediaset.it)Ilary Blasi è in difficoltà. I concorrenti dell’Isola dei Famosi diventano sempre più agguerriti: in una settimana già due risse, di cui una ha portato sugli schermi anche lo schiaffo a Nicolas Vaporidis. La fame si fa sentire e i litigi per il cibo fan perdere letteralmente la testa. Altra discussione nelle ultime ore su Lory Del Santo che fino all’ultimo ha fatto finta di non essere a conoscenza della divisione in squadre, patteggiando per l’altra. Polemiche scattate non solo da parte degli altri naufraghi ma anche dagli stessi telespettatori che hanno spiegato il tutto sui social ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Isola dei famosi mette in crisi, la conduttrice dovrà dare brutte notizie ad un personaggio molto amato: questa volta la situazione è drastica(Isola.mediaset.it)è in difficoltà. I concorrenti dell’Isola dei Famosi diventano sempre più agguerriti: in una settimana già due risse, di cui una ha portato sugli schermi anche lo schiaffo a Nicolas Vaporidis. La fame si fa sentire e i litigi per il cibo fan perdere letteralmente la testa. Altra discussione nelle ultime ore su Lory Del Santo che fino all’ultimo ha fatto finta di non essere a conoscenza della divisione in squadre, patteggiando per l’altra. Polemiche scattate non solo da parte degli altri naufraghi ma anche dagli stessi telespettatori che hanno spiegato il tutto sui social ...

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin: cosa c'è tra i due? - infoitcultura : Ilary Blasi non riesce ad andare avanti: costretta a fermarsi, come sta? - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, gaffe su Ilona Staller durante l`Isola dei Famosi: Niente ti scoreggia #ilaryblasi #michellehunziker… - tivuaccolori : #Isola Ilary #Blasi, gaffe su Ilona #Staller durante l’Isola dei Famosi: Dopo l'eliminazione di Ilona, ha detto '… -