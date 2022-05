Guerra in Ucraina, il New York Times: “L’Intelligence Usa ha aiutato Kiev a localizzare e uccidere i generali russi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari. Washington ha condiviso localizzazione e altri dettagli dei quartieri generali mobili russi, che cambiano frequentemente. Dati geografici che i militari di Kiev hanno combinato con le loro informazioni di intelligence, compresa l’intercettazione di comunicazioni, per condurre attacchi di artiglieria e di altro tipo che hanno portato alla morte degli alti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hannogli ucraini a colpire enumerosimorti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il Newcitando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari. Washington ha condiviso localizzazione e altri dettagli dei quartierimobili, che cambiano frequentemente. Dati geografici che i militari dihanno combinato con le loro informazioni di intelligence, compresa l’intercettazione di comunicazioni, per condurre attacchi di artiglieria e di altro tipo che hanno portato alla morte degli alti ...

