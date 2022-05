Gli 007 Usa hanno aiutato a uccidere generali russi? Cosa ci dice davvero la rivelazione del Nyt (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – I servizi segreti americani hanno davvero aiutato le forze armate ucraina a localizzare e uccidere alcuni generali russi? Stando a quanto rivelato dal New York Times, che cita alti funzionari degli Stati Uniti, senza alcun dubbio. I dati di intelligence forniti dagli 007 Usa, relativi anche alle basi militari mobili delle truppe russe, avrebbero consentito a Kiev di attuare queste operazioni mirate. Per l’esattezza l’Ucraina rivendica l’uccisione di 12 generali di Mosca sul campo di battaglia, ma il Nyt spiega che le sue fonti non hanno voluto fornire dettagli sul numero esatto di generali uccisi grazie al contributo delle spie americane, perché Washington vieta loro di spiattellare alla stampa informazioni top ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – I servizi segreti americanile forze armate ucraina a localizzare ealcuni? Stando a quanto rivelato dal New York Times, che cita alti funzionari degli Stati Uniti, senza alcun dubbio. I dati di intelligence forniti dagli 007 Usa, relativi anche alle basi militari mobili delle truppe russe, avrebbero consentito a Kiev di attuare queste operazioni mirate. Per l’esattezza l’Ucraina rivendica l’uccisione di 12di Mosca sul campo di battaglia, ma il Nyt spiega che le sue fonti nonvoluto fornire dettagli sul numero esatto diuccisi grazie al contributo delle spie americane, perché Washington vieta loro di spiattellare alla stampa informazioni top ...

Advertising

NicolaPorro : La rivelazione: ci sarebbe un piano per defenestrare lo Zar... ?? - IlPrimatoN : Cosa hanno detto i funzionari Usa al New York Times e perché la mossa è pericolosa (per l'Europa) ??Eugenio Palazz… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Gli 007 inglesi: 'In #Bielorussia esercitazioni militari di routine, #Putin la usa per distrarre #Zelensky'. Il test r… - cclatwe : @Ariachetira Perchè mimmo il poltronaro e ideologo ( - cclatwe : Due clown (e appunto per questo assai pericolosi per la nostra democrazia) da cacciare a pedate... mi sembra cosa b… -