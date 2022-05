Fedez e Damiano, su Instagram per la prima volta insieme (con consorti) (Di giovedì 5 maggio 2022) insieme sul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni, ma da allora su Instagram mai. Ed è bastato uno scatto social di Fedez e Damiano insieme per mandare in visibilio i fan. Con loro, in un’altra immagini, anche le rispettive consorti. Non si conoscono le ragioni dell’incontro, ma una cosa è certa: le due royal couples italiane insieme sono bellissime. Fedez e Damiano, lo scatto insieme Tre stelle e nessun’altro commento: Fedez sul suo profilo Instagram ha pubblicato due immagini che, già dopo pochissimi istanti, hanno fatto il pieno di like. Nella prima lo si vede insieme a Damiano dei Måneskin, nella ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022)sul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni, ma da allora sumai. Ed è bastato uno scatto social diper mandare in visibilio i fan. Con loro, in un’altra immagini, anche le rispettive. Non si conoscono le ragioni dell’incontro, ma una cosa è certa: le due royal couples italianesono bellissime., lo scattoTre stelle e nessun’altro commento:sul suo profiloha pubblicato due immagini che, già dopo pochissimi istanti, hanno fatto il pieno di like. Nellalo si vededei Måneskin, nella ...

RadioItalia : Dai un titolo a questa foto! Fedez e Chiara Ferragni hanno passato una serata in compagnia di Damiano dei Måneski… - matildatudisco : RT @silviapisanoo: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! mi dovete sorreggere! ???? ladies and gentle… - LissyNeumair : RT @silviapisanoo: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! mi dovete sorreggere! ???? ladies and gentle… - glooit : Fedez e Chiara Ferragni insieme a Damiano e Giorgia Soleri: le foto leggi su Gloo -