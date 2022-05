(Di giovedì 5 maggio 2022) La situazione si fa decisamente interessante. La F1, dopo una settimana di pausa, riprende il proprio incedere lo fa a, in Florida, per il quinto round del Mondiale 2022. Sull’inedito tracciato cittadino costruito attorno all’Hard Rock Stadium, le squadre e i piloti saranno costretti a trovare il meglio nell’assetto con una certa velocità, pur non avendo riscontri diretti sulla pista. A questo proposito, i feedback derivanti dal lavoro al simulatore potranno fare la differenza. Si è reduci dal GP di Imola dove la Red Bull e Max Verstappen hanno dimostrato di esserci. L’olandese ora è secondo nella classifica mondiale dei piloti con 59 punti a 27 lunghezze dal ferrarista Charles Leclerc; seconda la scuderia anglo-austriaca con 113 punti a -11 dalla Ferrari. La Rossa, dopo aver deluso le attese nell’appuntamento di casa, vuol riscattarsi in questo weekend negli ...

, team principal della Red Bull, ha sottolineato in più occasioni che l'inflazione che sta coinvolgendo soprattutto l'aspetto logistico nella spedizione dei materiali in giro per il ..."Non sappiamo bene quanto ci abbia dato il nuovo aggiornamento, ma sicuramente non ci ha resi più lenti" ha commentato il team principal della Red Bull,, alla fine di un weekend ... F1, Christian Horner annuncia: "Avremo alcuni aggiornamenti anche a Miami" E l’ala posteriore… Il team di Milton Keynes non è stato a guardare e, come rivelato dal Team Principal Christian Horner nel corso del Miami Opening Party, la RB18 presenterà alcuni particolari nuovi ...Christian Horner, team principal della Red Bull, ha sottolineato in più occasioni che l’inflazione che sta coinvolgendo soprattutto l’aspetto logistico nella spedizione dei materiali in giro per il ...