Ezekiel: “Non so dove si trovi Elias, probabilmente vive suonando in qualche bar” (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo Wrestlemania di quest’anno, ha fatto il suo debutto in WWE e molti sono stati i momenti esilaranti della sua gimmick. Elias è rimasto fuori combattimento per un po’ di tempo ed è tornato con la nuova e divertente gimmick di Ezekiel. Parlando su WWE’s The Bump, quest’ultimo ha spiegato l’assenza di “suo fratello” dalle scene. Le sue parole “Elias è un vagabondo ed è difficile parlare con lui. Entra ed esce, non si sa mai veramente cosa farà. Se dovessi indovinare, è là fuori a cercare qualcosa dentro di sé, a suonare un po’ di musica. Forse si esibisce in un piccolo bar qua e là, facendo spettacoli del genere per mantenersi occupato. Non c’ho parlato di recente, ma questa è il mio parere su come passa la vita”. Per la cronaca, Ezekiel è attualmente in una faida con Kevin Owens e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo Wrestlemania di quest’anno, ha fatto il suo debutto in WWE e molti sono stati i momenti esilaranti della sua gimmick.è rimasto fuori combattimento per un po’ di tempo ed è tornato con la nuova e divertente gimmick di. Parlando su WWE’s The Bump, quest’ultimo ha spiegato l’assenza di “suo fratello” dalle scene. Le sue parole “è un vagabondo ed è difficile parlare con lui. Entra ed esce, non si sa mai veramente cosa farà. Sessi indovinare, è là fuori a cercare qualcosa dentro di sé, a suonare un po’ di musica. Forse si esibisce in un piccolo bar qua e là, facendo spettacoli del genere per mantenersi occupato. Non c’ho parlato di recente, ma questa è il mio parere su come passa la vita”. Per la cronaca,è attualmente in una faida con Kevin Owens e ...

