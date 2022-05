Eurovision, Mahmood canta "Brividi" a cappella e la performance è da brividi (Di giovedì 5 maggio 2022) Al termine della conferenza stampa a Torino il cantante milanese si è esibito davanti ai giornalisti con il suo successo sanremese (video Filippo Femia) Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) Al termine della conferenza stampa a Torino ilnte milanese si è esibito davanti ai giornalisti con il suo successo sanremese (video Filippo Femia)

Advertising

EurovisionF2 : ????x???? ???? Buongiorno agli amici italiani ! ?? #Eurovision @alvan_music @ahezmusic @Mahmood_Music #Blanco… - IlContiAndrea : Blanco in bianco e Mahmood in nero. Michelangelo presente con piano super moderno. Giochi di luce e fumo. Mahmood a… - ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Museica1306 : RT @youneedtobeyou_: Ho visto l’attimo di terrore sugli occhi di Mahmood quando Blanco si è allontanato un po’ per urlare a Torino ?? #Euro… - Vivaldi4love : RT @svnflowers3: blanco ha visto l’edizione dell’eurovision solo quando c’era mahmood in gara, quest’anno parteciperà in coppia proprio con… -