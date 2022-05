Docenti non vaccinati e guariti dal Covid possono fare lezione con certificato di differimento vaccinale o di guarigione. FAQ (Di giovedì 5 maggio 2022) Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il Covid 19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni? Risponde l'USR Veneto con una FAQ aggiornata il 5 maggio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni? Risponde l'USR Veneto con una FAQ aggiornata il 5 maggio L'articolo .

Advertising

Rosalba_Falzone : @Cazzaccimiei1 Ecco le maestre tri vaccinate. I docenti che ragionano, non lobotomizzati, sono stati sospesi senza… - smilypapiking : RT @il_cappellini: Docenti universitari che non sono in grado di compiere la più elementare connessione logica, però si presume che abbiano… - ProlifeCerLad : RT @rep_roma: Scuola, via il green pass ma mancano 1500 docenti: sono guariti ma non vaccinati [aggiornamento delle 12:52] - Lupo1960 : RT @il_cappellini: Docenti universitari che non sono in grado di compiere la più elementare connessione logica, però si presume che abbiano… - RitaSpan2 : Risultare positivi non è una colpa. Può capitare. L'importante è curarsi da subito. Variante dei covidioti: collegh… -