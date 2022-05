Detto Fatto cancellato, “Voglio dirvi la verità” : è successo in diretta (Di giovedì 5 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Detto Fatto, uno dei protagonisti storici del factual show ha voluto confessare in diretta tv la verità sul perché è stato cancellato. Ecco le sue parole. L’appuntamento finale dello storico programma di Rai Due è stato ricco di emozioni, soprattutto da parte di chi da anni è stati un volto stabile per il pubblico, come Gianpaolo Gambi. È stato proprio l’attore che si è preso lo spazio per raccontare la verità sul motivo per cui lo spettacolo è stato tirato indietro dai progetti della prossima stagione tv. È ufficialmente finito Detto Fatto. Dopo dieci anni la Rai ha deciso di chiudere il programma dei tutorial che è andato in onda sulla seconda rete nel primo pomeriggio. Come c’era da aspettarselo, le ... Leggi su chenews (Di giovedì 5 maggio 2022) Nell’ultima puntata di, uno dei protagonisti storici del factual show ha voluto confessare intv lasul perché è stato. Ecco le sue parole. L’appuntamento finale dello storico programma di Rai Due è stato ricco di emozioni, soprattutto da parte di chi da anni è stati un volto stabile per il pubblico, come Gianpaolo Gambi. È stato proprio l’attore che si è preso lo spazio per raccontare lasul motivo per cui lo spettacolo è stato tirato indietro dai progetti della prossima stagione tv. È ufficialmente finito. Dopo dieci anni la Rai ha deciso di chiudere il programma dei tutorial che è andato in onda sulla seconda rete nel primo pomeriggio. Come c’era da aspettarselo, le ...

